Don’t belive in Superheroes di Nicola Rummo allo Spazio 57

Nicola RUMMO con le sue opere introduce uno stile dal respiro visionario, la sua è una rivoluzione street-pop. Una fusione dal taglio scenico identificativo ed incisivo nello scopo comunicativo, un vero e proprio manifesto artistico fuori dagli schemi deduttivi classici.



Il contesto urbano, traslato su supporto, la tela diventa un muro, il muro di una città, di mille città, ovunque nel mondo, diventa provocatorio, talvolta irriverente. Graffiti, slogan, icone, forme e soggetti si uniscono su di uno sfondo astratto, multistratificato e materico ottenuto da ampie penellate ed istintive spatolate, accattivante nei colori accesi, vibrante dei sentimenti psico-emozionali umani di una cultura popolare caleidoscopica.



Opera in esposizione:

NICOLA RUMMO

DON’T BELIEVE IN SUPERHEROES

Tecnica mista su tela, cm 120x100, anno 2021





Martedi - Venerdi 14.30-19.30, Sabato 10.00-19.30.