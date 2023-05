La musica italiana tra 700 e 800: Domenico Di Gioia e Keith Goodman in concerto

Alla Chiesa della Graziella prosegue la rassegna Graziella piano Time promossa dal Cersim - Centro di musica da camera.

Sabato 13 maggio alle ore 20:00, appuntamento con il concerto “La musica italiana tra settecento e ottocento” del duo formato da Domenico Di Gioia (flauto) e Keith Goodman (piano)

Programma:

L.Vinci - sonata in re maggiore per flauto e pianoforte

D.Cimarosa - sonata in mi bemolle, sonata in do minore

S.Mercadante - aria variata per flauto solo da Agnese di Fritzhenry

G.Donizetti - sonata per flauto e pianoforte

G.Puccini - Manon Lescaut intermezzo per piano

K.Goodman - vocalizzo per flauto e pianoforte op.72

G.Verdi - La Traviata preludio atto terzo per pianoforte

E.Krakamp - fantasia sulla traviata per flauto e pianoforte.

Ingresso con contributo associativo: euro 10

Per prenotare scrivere a cersim.musica@gmail.com