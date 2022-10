Domenica di Carta alla Biblioteca Nazionale di Napoli: visite guidate, incontri e letture per i più piccini

Alla Biblioteca Nazionale di Napoli il 9 ottobre la “Domenica di Carta” con Apertura Straordinaria dalle ore 10.00 alle ore 14.00, sono previsti percorsi guidati e incontri di lettura gratuiti per grandi e piccini dalle ore 10.00 alle ore 14.00

Visita al primo piano della Biblioteca Nazionale dove si trovano gli appartamenti delle feste dei reali borbonici: Il monumentale Salone di Lettura, la Sala Rari, le sale splendidamente affrescate, al termine affaccio sul mare dalla Terrazza della Direzione. Per l’occasione vengono esposte alcune opere stampate a Napoli fra il xv ed il XIX secolo di particolare rarità ed in omaggio a Procida, capitale italiana della cultura 2022 pregiati testi provenienti dalle raccolte della Biblioteca guide settecentesche, mappe e cartografie ottocentesche, vedute, foto , disegni e belle litografie.

Alle ore 11,00 presentazione del volume “Francesco Caracciolo una vita per il mare di Sylvie Mollard”, a cura di Maria Iannotti e Maria Iannicelli ed esposizione di rari cimeli del 1799 conservati dalla Biblioteca Nazionale di Napoli come la coccarda della repubblica napoletana esemplare originale in stoffa, rosso giallo e turchino.

Al piano terra, nel Punto Lettura Nati per Leggere, a conclusione della settimana dedicata alla "dislessia" in collaborazione con l'AID di Napoli letture di libri ad alta leggibilità per i più piccini.?