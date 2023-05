Do not disturb - Il teatro si fa in albergo: parte la collaborazione tra Nuovo Teatro Sanità e Palazzo Caracciolo

Venerdì 5 e sabato 6 maggio, torna il format Do not disturb – Il teatro si fa in albergo, presso l'Hotel Palazzo Caracciolo Napoli - MGallery, con il quale, a partire dal mese di maggio, il Nuovo Teatro Sanità inaugura una nuova, importante, collaborazione.

Il progetto site specific ideato da Mario Gelardi e Claudio Finelli trova un prezioso partner nel Caracciolo Hospitality Group, che offrirà stabilmente le camere del boutique hotel di via Carbonara alle pièce teatrali. Si inizia con l’edizione Reload, riprendendo le stanze segrete dell’ultima rappresentazione. Solo 25 spettatori a sera potranno accedere alle camere per spiare quel che accade quindici minuti prima che misteriosi avventori le lascino. Due, le pièce teatrali: Alberto, scritta da Mario Gelardi, una delicata dedica a Made in Italy di Alberto Sordi, interpretata da Gaetano Migliaccio e Giovanna Sannino – tra i volti più amati dell’acclamata serie tv Mare Fuori – insieme a Mariana Cioppa; e Due Silenzi di Claudio Finelli, con Carlo Di Maro e Francesco Ferrante. Ad accompagnare gli spettatori, nei panni del concierge, sarà Ciro Burzo. La regia dei testi è di Mario Gelardi.

Per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo a info@nuovoteatrosanita.it oppure chiamando al 3396666426.

Due silenzi racconta la vicenda ingenua e travagliata di due giovani, che devono fare i conti con spettri inconfessabili delle loro esistenze, taciuti alla società e persino a loro stessi: i loro due silenzi possono avvicinarli o allontanarli per sempre, aprendo la storia ad ipotetiche risoluzioni. Alberto riporta il tono della rappresentazione ad una dimensione farsesca, quella di un triangolo amoroso, omaggio alla commedia italiana degli anni Sessanta

«Il nostro esperimento sul realismo teatrale, dopo essere stato ospitato da numerosi festival e da diversi alberghi napoletani, trova casa presso Palazzo Caracciolo Napoli - MGallery – spiegano i due autori. In questa edizione, l’hotel non farà solo da scenografia, ma avrà una funzione drammaturgica nella vicenda, affidata al concierge, che ci introdurrà alla vita che si respira all’interno del Palazzo. La meravigliosa dimora storica, che sembra un mondo sospeso tra lo spazio e il tempo, isolato eppure intimamente legato alla città, sarà il punto di partenza di un viaggio indietro nel tempo. Nel cuore pulsante di Napoli, perdersi tra cultura e arte è facile: lo sa bene il portiere dell’albergo che farà un’incursione ideale nello splendido Teatro San Ferdinando, che si trova proprio a due passi dal Palazzo, richiamando alla memoria le gesta teatrali del suo mitico fondatore».

Il prossimo appuntamento con Do not disturb – Il teatro si fa in albergo all'Hotel Palazzo Caracciolo Napoli - MGallery è previsto il 13 e 14 maggio con l’edizione Revival, che riporterà in scena le primissime pièce del progetto mescolandole all’atmosfera della nuova location.