Al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo musica e aperitivo in terrazza

Due giovedì in musica, il 20 e il 27 luglio dalle ore 18 con il dj Gianluca De Divitiis e i drink dei bartender del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo.

Il Roof Garden Angiò (via Ponte di Tappia) apre infatti i suoi spazi all'aperto per due appuntamenti esclusivi e da non perdere. Bar e buona musica sulla terrazza con vista sul Golfo, il Maschio Angioino e la collina di San Martino.

Info e prenotazioni 081.7970111