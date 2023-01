I Ditelo Voi in scena con “Bang Bank. L'occasione fa l'uomo morto”

Nuovo appuntamento di inizio anno al Teatro Troisi di via Leopardi, dove, da giovedì 5 gennaio arriveranno “I Ditelo Voi” con lo spettacolo “Bang Bank. L'occasione fa l'uomo morto”.

In scena fino a domenica 8 gennaio e poi dal 14 al 15, nel teatro gestito da Pino Oliva, l'esilarante commedia porterà tra gli spettatori la bravura di un trio sempre più apprezzato e amato dal grande pubblico.

“In una banca del Centro Direzionale - questa è la sintesi della storia - è in corso una rapina con ostaggi. Il rapinatore (Mimmo Manfredi), mitra sottobraccio e giubbetto imbottito di esplosivi, urla esagitato ai poliziotti all’esterno che, se non gli daranno un’auto per scappare col malloppo, si farà esplodere provocando la morte dei due prigionieri: un impiegato della banca (Lello Ferrante) e un cliente abituale (Francesco De Fraia). Con il passare dei minuti la pressione cui si sottopone diventa insostenibile, così Mimmo, di punto in bianco, decide di arrendersi. Ma è proprio davanti all’intenzione di resa del bandito che lo smaliziato cliente avanza una proposta: se dividerà la refurtiva - 3 milioni di euro tondi tondi - gli reggeranno il gioco fino a quando riuscirà a fuggire. Quei soldi cambierebbero la sorte a chiunque, figuriamoci a tre come loro che vivono una vita ben al di sotto delle loro aspettative. Mimmo tentenna, ormai si era già abituato all’idea della galera. Più trascorre il tempo, però, e più quella di Francesco assume i contorni di un’offerta irrinunciabile. Una volta convinto, con i due ostaggi ormai complici, si libera del corpetto rimpinzato di esplosivo e lo poggia da una parte. Ma quel gesto goffo e incauto gli risulterà fatale: inavvertitamente, innesca il timer della bomba che, dopo un inesorabile conto alla rovescia, deflagra con una potenza tale da provocare il crollo dell’intero stabile. Per un incredibile favore del destino, i tre si risvegliano praticamente illesi tra le macerie dell’edificio, disposti a tutto pur di tornare in superficie. Ma quando ormai hanno quasi perso la speranza di salvarsi, l’arrivo della moglie di Lello, con una sconvolgente rivelazione che li riguarda, cambierà per sempre le loro prospettive sulla vita”.

Con la partecipazione di Federica Citarella, lo spettacolo scritto e diretto da I Ditelo Voi insieme a Francesco Prisco, offrirà al pubblico della sempre più affollata sala di fuorigrotta un nuovo momento di teatro fresco e contemporaneo capace di fare ridere ma anche riflettere e pensare.