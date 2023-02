I disturbi alimentari nell’incontro organizzato da “Cure della Strada”

Anoressia nervosa, Bulimia nervosa, Binge eating. Un circolo vizioso che può durare tutta la vita. Incontro all'Istituto Comprensivo Statale Agostino Gemelli di Sant'Agnello con la dott.ssa Silvana Natale e Chiara Domeniconi.



Quello di venerdì 24 febbraio, dalle 9.30, è l'ultimo di tre incontri d'informazione scientifica con l’Istituto Comprensivo Statale Agostino Gemelli di Sant'Agnello, curato dall’ Associazione "Cure della Strada" di Sorrento, costituita da medici impegnati nel sociale. È rivolto a studenti quindi caratterizzato da un linguaggio semplice, non troppo tecnico, sui Disturbi Alimentari.



Nell’intensa giornata del 24 febbraio, che si terrà al Plesso Fiodo della scuola Primaria, troveremo, per i saluti istituzionali, il dottor Piergiorgio Sagristani, Sindaco di Sant'Agnello; la dottoressa Maria De Martino, Assessore Pari Opportunità e l’avvocato Antonietta Caputo, Presidente C.P.O.

L'incontro sarà introdotto e moderato dal dottor Carlo Alfaro, Pediatra e Adolescentologo di “Cure Della Strada Aps - Rete Territoriale Di Aiuto Organizzato”.

Interverranno la dottoressa Silvana Natale, Biologa Nutrizionista specializzata in Nutrizione Clinica, Disturbi del Comportamento Alimentare e Obesità Infantile e la professoressa Marinella D'esposito, dirigente Scolastica.



Seguiranno poi le interviste/testimonianze di Chiara Domeniconi, autrice di "Come un chiodo nella carne" (Argentodorato Editore) nella scuderia dell'agenzia di promozione editoriale SBS Comunicazione e Ludovica Larotonda, Studentessa.



Troviamo quindi nuovamente la dottoressa Natale alla quale rivolgiamo alcune domande:

"Un incontro con temi così forti all'interno di una scuola primaria. A chi vi rivolgete e quanto è importante modulare il messaggio?"

“Rivolgersi ai giovani, giovanissimi è urgente, indispensabile. La moderna società spinge i giovani a essere magri, palestrati e belli, senza imperfezioni. Questa tendenza, in età adolescenziale, associata a caratteristiche personali, può portare a patologie gravi con conseguenze psicologiche devastanti.

Esiste anche grande disinformazione, tra pazienti, famiglie, medici. Crediamo che la corretta informazione sia la migliore difesa alla pressione sociale, a chi vive il problema. Per questo ci rivolgiamo alle scuole, naturalmente con un linguaggio chiaro e adeguato.”



"Lei ha conosciuto Chiara Domeniconi durante una presentazione alla Bibliolibreria indipendente di Sorrento, come mai l'ha fortemente voluta anche nella giornata del 24 febbraio?"

“Con Chiara è nata subito un'empatia. Ha una carica di simpatia enorme e, avendo ben compreso la validità della sua testimonianza, si dona completamente al pubblico.

Raccontare la sua storia, il suo vissuto, le terribili conseguenze sulla sua vita dalla sua viva voce, è un'occasione imperdibile per attenzionare i nostri giovani sull'argomento e trasmettere parallelamente informazioni corrette: è formazione oltre che testimonianza”.



Gallery



Ricordiamo che l’incontro è ad ingresso gratuito, dalle 9.30 presso l’Istituto Comprensivo Statale Agostino Gemelli di Sant'Agnello, curato dall’ Associazione in via Francesco Saverio Ciampa, 71, a Sant'Agnello, Napoli. È inoltre possibile prenotare colloqui privati con la dottoressa Silvana Natale, anche Presidente dell’Associazione “Cure della Strada", per valutare il rischio dell’insorgenza di Disturbi Alimentari.