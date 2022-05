Il dipinto fatale, speciale cena con delitto

Tornano le più divertenti cene con delitto a Napoli al Teatro Lazzari Felici. Il delitto di stasera è ambientato negli anni 30 in un famoso night club dell'epoca, il "Cotton Club"

Al centro del misfatto un costoso dipinto desiderato da tutti ed una compagnia di teatro molto molto singolare.

Molti sospettati ma nessuna certezza!

Il pubblico, invitato a vestirsi a tema per l’occasione, è il vero protagonista della serata in quanto vestirà i panno di commissario delle indagini!



Per chi non la conoscesse, la Cena con … delitto proposta dall’associazione Insolitaguida Napoli, è un gioco spettacolo reso più piacevole grazie all’aggiunta di un tocco di coinvolgimento e “pazzaria”, perché è vero che lo scopo della serata sarà quello di risolvere un delitto ma è anche vero che due risate non fanno mai male.

Nel corso della serata com'è nostra abitudine sarà servita ai tavoli una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.

Per prendere parte all'evento a numero chiuso (pochi posti a sedere) è necessario prenotare chiamando o tramite whatsapp al 338 965 22 88 .