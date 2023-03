I DinsiemE incontrano il pubblico del The Space Cinema di Napoli

In occasione dell’uscita ufficiale nelle sale italiane del film ‘Il viaggio Leggendario’, prevista per il 23 marzo, I DinsiemE, la nota coppia di Youtuber, composta da Erick Parisi e Dominick Alaimo, è attesa al The Space Cinema di Napoli sabato 1 aprile per fare un saluto al pubblico presente in sala allo spettacolo delle 17:00.

Il film, diretto da Alessio Liguori, vede i DinsiemE ricevere un misterioso pacco contenente un videogioco: "Il viaggio leggendario", da cui verranno risucchiati in un'altra dimensione, quella di Leggendaria. Separati dopo uno scontro con il malvagio dottor Timoti, i due impareranno a non agire secondo le comuni leggi della fisica, ma ad applicare la logica dei livelli dei videogame. Nel loro percorsi paralleli si imbatteranno i diversi personaggi che gli permetteranno di avanzare di livello. Riunitisi, Erick e Dominick capiranno di dover sconfiggere il Dottor Giniu. Nell'ultima sfida che avrà luogo nel Palazzo Reale, proprio all'ultimo livello, Erick e Dominick saranno aiutati dai loro nuovi amici e riusciranno a salvare Romeo e Isabella. Celebrati come eroi salvatori di Leggendaria, torneranno finalmente alla realtà.

È possibile prenotare il proprio posto in sala per assistere alla proiezione di sabato 1 aprile per lo spettacolo delle ore 17:00 al link: https://www.thespacecinema.it/film/il-viaggio-leggendario