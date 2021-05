Dinner in the Sky: a Napoli si mangia a 50 metri d'altezza

Dinner in the Sky, dopo il successo internazionale, arriva anche a Napoli per proporre un’esperienza unica nel suo genere. Sarà possibile partecipare, sollevati a 50 metri di altezza ad una serie di eventi culinari speciali. Il ristorante è costruito con sedie collegate ad un tavolo di 5 tonnellate tenuto su da una gru con 16 cavi di acciaio e con la capienza massima per il tavolo di 22 persone.

Si parte il 2 giugno a Napoli con una breakfast experience per poi proseguire con aperitivi, pranzi e cene, con i migliori chef del parterre campano. Tra questi citiamo: Lino Scarallo, Franco Pepe, Marianna Vitale, Vincenzo Russo, Raffaele Dell'Aria, Salvatore Bianco, Vincenzo Scicchitano, Francesco Sposito, Luciano Villani, Giovanni Gentile.

Location del Dinner in the Sky Palazzo Esedra alla Mostra d'Oltremare.

