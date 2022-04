Dillo con un fiore: Le Zirre Napoli® celebra la primavera a Chiaia

Finalmente la Primavera è nell’aria e Le Zirre Napoli® invita tutti ad un evento romantico, leggero e pieno di fiducioso ottimismo dal titolo delicato “Dillo con un fiore”.

A volte le parole non bastano per comunicare il proprio modo di essere ed esprimere i propri sentimenti. Per questo il brand del #fattoanapolidanapoletani non poteva non affidare ai colori la sua più nobile ed esplicita forma di comunicazione. L’evento è iscritto in un più ampio progetto ideato da Chiaia District in collaborazione con Confcommercio coadiuvati dalla società di eventi Passepartout di Carla Travierso, Francesca Frendo e Veronica Maya & dalla giovane PR Fabrizia Amato. Un’iniziativa collettiva che promuove una fioritura di happening per le strade, i negozi e le vetrine dell’elegante quartiere del centro di Napoli tra fiori e simboli di pace.

Il 6 aprile dalle ore 17 alle 20 lo store di via Cavallerizza 39 accoglierà dunque clienti ed amici per mostrare linee appena “sbocciate” in un clima di spensierata allegria. L’estate si avvicina e per l’occasione Le Zirre annuncia il lancio di una capsule collection composta da due borse mare che ambiscono a diventare best seller made in summer 2022: la Lip Bicolor Frangia, una shopping super capiente con bordi a contrasto colorati in raffia con manici a spalla o a braccio. E la Maxi Bag Lampo Riga con tracolla assolutamente da avere nelle sue iconiche nuances fluo in tessuto taffetà.

Tante le sorprese in serbo per l’evento, coordinato dall’agenzia Le Mille Me communication,“in tutti i sensi”: oltre al piacere della vista di borse, capi e accessori glamour della nuovissima collezione Bam Bam, gli ospiti saranno presi per la gola grazie alle proposte gourmet di Cento Gradi, la pasta in tutte le sue forme, servita tra un brindisi e l’altro in tante e gustosissime versioni.