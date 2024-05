Diego Vive: a Napoli un parco tematico dedicato al D10S

Sarà Napoli a ospitare il debutto mondiale di “DIEGO VIVE”: il parco tematico dedicato al D10S. La città di Partenope, la sua seconda casa, gli dedica uno spazio presso l’Ex Base Nato – Parco San Laise – con il consenso di tutti i figli e gli eredi.

Un omaggio dalla terra in cui si è reso protagonista a 360 gradi; lui che si è contraddistinto per non essere solo un fuoriclasse nel calcio ma un esempio di fede, riscatto, amore, passione, successo. L’evento pensato e organizzato da Taja Producciones, ha per mediapartner Radioclub91. I cancelli del parco si apriranno ufficialmente il 30 maggio a partire dalle ore 10.00.

"Si tratta di un posto magico - spiegano in una nota gli organizzatori - in cui i sogni diventeranno realtà. Un’esperienza unica e transgenerazionale che permetterà anche ai giovanissimi di conoscere ed amare il più grande centrocampista di tutti i tempi. Si tratta di un parco tematico con diverse sale, giochi, ologrammi e proiezioni immersive. In occasione di “DIEGO VIVE” vi saranno anche diverse attività collaterali. Non mancherà una sezione dedicata ai memorabilia con oggetti appartenuti al numero 10 del Napoli, Diego Armando Maradona: magliette, palloni e tanto altro".

Tutti i dettagli, le sorprese e i segreti saranno raccontati nel corso della conferenza stampa, che si terrà mercoledì 29 maggio alle 17.30 presso la Ex Base Nato.