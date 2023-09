Diego Sanchez in "Permettete Signorina"

Al via la stagione teatrale del Teatro Lazzari Felici con uno evento speciale nello spazio esterno all'Auditorium Porta del Parco.

Sabato 16 Settembre 2023, ore 21:00, andrà in scena lo spettacolo Permettete Signorina scritto e diretto da Diego Sanchez.

Lo spettacolo prende spunto dalla famosa canzone di Nicola Arigliano, dove però a suscitare emozioni e batticuori non sarà una “bimba carina” bensì l’amore per l’arte e la musica. Un viaggio immaginario del cantante show-man partenopeo Diego Sanchez accompagnerà lo spettatore in varie epoche teatrali. Con lui in scena quattro danzatrici (Carlotta Russo, Giorgia Costantino, Giusy Autieri e Nunzia Cannavale). Le Scenografie sono di Demis Autellitano; gli arrangiamenti musicali di Tony Aprile; tecnico audio Emanuele Ferrigno; i costumi di Pina Bonfantini per Ani.Ser.

La regia è di Diego Sanchez.

Per prendere parte all'evento a numero chiuso è necessario prenotare chiamando o whatsappando il 350 012 1224 oppure tramite il sito web www.lazzarifelici.it