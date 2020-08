Diego Sanchez in scena con "Il fatto è questo....Statemi a sentire!"

Domenica 9 agosto presso il Parco Attianese di Pianura in occasione della rassegna estiva di spettacoli offerti dal Comune di Napoli ESTATE A NAPOLI ARTerie andrà in scena "...il fatto è questo....Statemi a sentire!", scritto e interpretato da Diego Sanchez diretto da Gianfranco Pitti.

Lo spettacolo è un one man show che ha come scopo principale l'omaggio d'autore dedicato a quanti abbiano reso grande e indimenticabile il Teatro e la Musica Italiana.

Da Viviani ad Eduardo fino a Garinei e Giovannini per il teatro e da Di Giacomo a Carosone per poi passare da Modugno a Pino Daniele per la musica, si susseguiranno monologhi e canzoni appartenenti ad un'epoca dove arte e cultura la facevano da padrona.

L'ingresso è gratuito e si consiglia la registrazione disposta dal decreto anti-covid all'indirizzo mail info@ravellosrl.com