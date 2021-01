“Dialettando”, l’evento per la Giornata Nazionale del Dialetto in diretta social

Si intitola “Dialettando” ed è una delle numerose iniziative messe in campo dalle Pro Loco di tutta Italia in occasione della Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, che cade ogni 17 gennaio. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Mugnano alle ore 18 in modalità telematica, attraverso la pagina facebook dell’associazione, e sarà una festa del dialetto napoletano.

Poesie, proverbi, modi di dire, canzoni, con una selezione dei brani più significativi si esibiranno live i tanti amici della pro loco, a cominciare dai piccoli del laboratorio teatrale per bambini e gli attori della compagnia teatrale Le Nuove Maschere 2019. E in più ci sarà la partecipazione di un ospite speciale.

"È la prima volta che la Pro Loco Mugnano aderisce alla giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali" ha annunciato il Presidente Ciro Clemente “vista la situazione epidemiologica attuale, con il direttivo abbiamo pensato di organizzare l’iniziativa in diretta facebook, a distanza ma con l’opportunità di coinvolgere un gran numero di persone. Sulla nostra pagina facebook leggeremo alcune delle più belle poesie napoletane e spiegheremo anche il significato di tanti proverbi napoletani. Avremo con noi tanti protagonisti e, ospite d’onore, la cantante Alessia Moio che ci delizierà con la sua voce. Il napoletano è riconosciuto come una vera e propria lingua, anche se purtroppo è una lingua in via d'estinzione. Il nostro obiettivo è quello di tutelare questa lingua e garantirne la sua sopravvivenza, anche grazie al lavoro svolto dall’UNPLI”.

La Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, infatti, è un’iniziativa, promossa dall’UNPLI – Unione Nazionale Pro loco d’Italia che ogni anno organizza anche il Premio Letterario Salva la Tua Lingua Locale, giunto all’ottava edizione, per valorizzare le diverse matrici culturali e forme, ancora vivissime, della lingua parlata nel Bel paese. Anche in tempo di pandemia, la Giornata del Dialetto 2021 promette grande partecipazione, con oltre 60 eventi già in programmazione in tutta Italia. L’invito è aperto anche ai singoli utenti, che non solo potranno scegliere di unirsi alla propria pro loco di riferimento ma anche celebrare la giornata pubblicando post, video, foto in lingua locale usando gli hashtag #giornatadeldialetto e #dilloindialetto.