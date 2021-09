Diabete & Nuove Tecnologie, incontro al Circolo Posillipo

Si terrà domani 16 settembre alle ore 17:30 al Circolo Nautico Posillipo, il secondo incontro di divulgazione scientifica, unico in Italia della serie "I CAFFE' SCIENTIFICI DI ADIFII” Associazione Diabetici Federico II di Napoli, dal titolo “Diabete & Nuove tecnologie”.

Interverrà tra gli altri, il Prof. Camillo Ricordi, massimo esperto mondiale sulle terapie cellulari per il diabete dai trapianti alle terapie rigenerative.

L'ideatrice dei caffè scientifici è la dr.ssa Clelia Lettieri consulente odontoiatrica del gruppo e vicepresidente dell'associazione.Obiettivo degli incontri, la libera divulgazione scientifica ad un pubblico laico da fonti accreditate.

Per iscrizioni e informazioni sull'evento gratuito, contattare la dr.ssa Clelia Lettieri 329/5341471 // dottoressalettieri@libero.it

Anche chi volesse seguire da casa e fare domande in diretta può scrivere alla dottoressa che provvederà a fornire il link per il collegamento ZOOM.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...