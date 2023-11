Di Meo-Vudina, successo annunciato a Villa Domi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Un successo annunciato. A Villa Domi due acclamati artisti del panorama internazionale, il tenore Gianni Di Meo e la soprano Larissa Yudina, hanno regalato un evento musicale di grande spessore realizzato in collaborazione con la “Fuori campo eventi” di Mirka Contessa. Un viaggio di grandi emozioni - condotto impeccabilmente da Magda Mancuso - proposto in una serata unica, dove musica e parole si sono “fuse” con l’alta cucina della struttura proponendo un’atmosfera di raffinata eleganza ed intenso piacere artistico. Accompagnati al pianoforte dal maestro Simonetta Tancredi (la cui arte ha conquistato riconoscimenti su scala internazionale) e da Viktoriia al violino ed Erminia Kacani al violoncello, gli artisti Di Meo e Yudina si sono avvicendati in una performance ricca di emozioni e virtuosismi. La serata è risultata una vera e propria esperienza magica ed intensa per il numeroso pubblico che ha preso parte all’evento. Tra gli ospiti in sala, l’autore Mario Guida e il musicista Tano Campagnoli che hanno realizzato per Gianni Di Meo gli struggenti brani “Niente resterà” e “Il centro del mondo”.