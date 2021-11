Dermatite Atopica, un giornata di visite gratuite per bambini all'AOU Federico II

L’8 novembre 2021, dalle 15 alle 19, presso l’AOU Federico II di Napoli, puoi far visitare gratuitamente il tuo bambino se pensi possa soffrire di Dermatite atopica.

A tua completa disposizione ci saranno gli specialisti dell’U.O.C. di Dermatologia Clinica (Edificio 10, Via Sergio Pansini, 5 Secondo Piano Ambulatori Stanze A, B, C.) diretti dalla Prof.ssa Gabriella Fabbrocini: medici dermatologi visiteranno e saranno a disposizione per domande e informazioni sulla dermatite atopica.

Il DermaVillage è un portale che offre servizi e informazioni al paziente e ai suoi familiari, per sostenere l’aspetto multidimensionale della malattia. Uno spazio dedicato all’importanza del trattamento terapeutico da seguire, in cui condividere esperienze personali e informazioni medico-scientifiche. Ma anche uno spazio che pensa soprattutto ai più piccoli e che i genitori sono invitati a esplorare per aiutare i propri bambini a vivere al meglio le proprie ‘Giornate Atopiche’.

L’Educazione Terapeutica è, da sempre, l’obiettivo del DermaVillage: aiutare grandi e piccoli ad acquisire abilità reali, fornire loro gli strumenti giusti per gestire al meglio la malattia e migliorare l’aderenza al trattamento. Un percorso educativo che accompagna il paziente nella sua quotidianità: mette a sua completa disposizione una Biblioteca di libri pensati e progettati per lui, per dargli uno strumento di sostegno alla cura. E arricchisce molti reparti italiani di Dermatologia con materiali divulgativi, utili per far conoscere a familiari e piccoli pazienti le possibili soluzioni per vivere nel migliore dei modi la patologia.

La visita va prenotata sul sito https://www.dermavillage.com

