A Pietrarsa il Demiurgo porta in scena le storie di Franceschiello e Filippo di Borbone

FRANCESCHIELLO L’ULTIMO RE e FILIPPO DI BORBONE – STORIA DI UN QUASI RE in scena al MUSEO FERROVIARIO DI PIETRARSA.

Il 19 di giugno Il Demiurgo racconta l'ultimo Re delle Due Sicilie al Museo Ferroviario di Pietrarsa, in un evento unico che mette assieme storia e teatro, turismo e spettacolo. In una narrazione atemporale e onirica lo spettacolo viaggia avanti e indietro nel tempo attraverso il dialogo tra Francesco II e sua moglie Maria Sofia. L’illusione della corona è svanita. La Storia passa per un attimo in secondo piano: vi sono le loro storie, intime e concrete. Più concrete delle palle di cannone, più vere della guerra stessa. Più crudeli del destino dei vinti.

Regia e Drammaturgia: Francescoantonio Nappi

Assistente alla Regia: Daniele Acerra

Scenografia e Costumi: Filomena Mazzocca

Disegno Luci: Marco Serra per Remedia srl

Con:

Antonio Torino – Roberta Astuti – Sara Guardascione - Antonio D’Avino – Nicola Le Donne

Domenica 20 giugno, invece, in scena la vita di Filippo di Borbone.

Filippo è il primogenito di Carlo III, re di Napoli. Dovrebbe ereditarne il trono, ma è afflitto da demenza. Così trascorre i suoi giorni nella reggia di Portici, raccontando in maniera onirica e appassionata, tormentata e sognante il Mondo in cui vive.

Drammaturgia e Regia Franco Nappi - Assistente alla Regia Daniele Acerra

con Franco Nappi - Francesca Borriero - Roberto ingenito

Info e prenotazioni: 327 014 8209 o www.ildemiurgo.it