"Il Delitto delle ottanta lune" al Teatro dei Lazzari Felici

Torna l’appuntamento con la cena con delitto più divertente a Napoli. Venerdì 22 Aprile 2022, infatti al Teatro dei Lazzari Felici andrà in scena un nuovo episodio della Cena con … delitto: Il delitto delle 80 lune.

Il delitto di stasera è ispirato al famoso romanzo Il giro del mondo in 80 giorni.

Due ottobre 1872. Phileas Fogg è un uomo ricco, riservato, celibe e con abitudini regolari. La fonte del suo denaro è sconosciuta ed egli vive, pur senza sforzo, una vita assai metodica. Licenzia il suo precedente servitore per avergli portato l'acqua per radersi di due gradi troppo fredda ed assume come rimpiazzo Passepartout (Gambalesta, in alcune traduzioni italiane), un francese sulla trentina, che si rivela in gamba e affettuoso verso il proprio padrone.

Più tardi al Reform Club, di cui Fogg è socio e che ogni giorno raggiunge a piedi facendo sempre lo stesso numero di passi, si fa coinvolgere insieme ad altri cinque membri in una discussione riguardo ad un articolo del Daily Telegraph, il quale premette che c'è stata una rapina alla Banca d'Inghilterra ed afferma che grazie all'apertura di una nuova linea ferroviaria in India, è ora possibile viaggiare intorno al mondo in 80 giorni.

In premio per i migliori detective un buono vacanze di una settimana per quattro persone!

Confermata la formula del momento degustativo all'insegna della cucina tradizionale napoletana; durante lo spettacolo, infatti, verrà servito un antipastino, un primo piatto, un dolcetto accompagnati da acqua e un bicchiere di vino e acqua per rendere la serata ancora più piacevole.

Location: il Teatro dei Lazzari Felici è un teatro off napoletano che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell'Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (zona via Monteoliveto – garage convenzionato).

Data la disponibilità limitata di posti è obbligatoria la prenotazione chiamando il 081 1925 6964 o il 338 965 22 88, tramite l’app per smartphone e tablet Insolitaguida Napoli oppure consultando il sito web istituzionale del teatro www.lazzarifelici.it, dove è possibile reperire ulteriori informazioni su questo e su altri eventi.