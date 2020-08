"Delitto A'Romanaccia": cena spettacolo

Venerdì 25 Settembre ore 20:45 Cena spettacolo presso il Vic Street solo per 30 persone: la struttura può ospitare 80/90 persone ma per motivi si sicurezza saranno ospitati massimo 30 partecipanti

Al gioco si partecipa seduti al proprio tavolo degustando e seguendo lo spettacolo

Prenota il tuo posto al Vic'Street, acquista il ticket on line e partecipa alla serata organizzata secondo le norme di sicurezza anti covid

info 3387981020

ESCLUSIVAMENTE CON PREVENDITA

segui il gioco come dai racconti di Agatha Christie, e se vuoi vestiti a tema.

Siamo una compagnia artistica di spettacolo, il nostro format prevede attori, cantanti e ballerini professionisti, il ticket comprende lo spettacolo in primis quale nostro prodotto in esclusiva a cui inseriamo un menù base che permette alle persone di stuzzicare e assistere allo spettacolo.

Menu spettacolo € 20,00

*Antipasto (Taglierino affettati e formaggio)

*Primo

Calice di vino rosso o bianco

coperto, caffè e acqua incluso

solo per chi acquista il Ticket anticipatamente

TRAMA

1. A'Tavernara Cecilia

2. O'Cantatore Rigoletto

3. A'Prostituta

4. O' Milord

chi di loro avrà ucciso e perchè?

PREMIO

CENA SPETTACOLO VALIDA PER 2 PERSONE PER UNA SERATA CON DELITTO AL VIC'STREET O ALLA TERRAZZA D'ARTE PER L'ANNO 2020/2021