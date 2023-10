Delitto a luci rosse - cena con delitto

Venerdì 13 Ottobre 2023 ore 21:00 al Teatro Lazzari Felici, un nuovo episodio della cena con delitto.

Il delitto di stasera è ambientato sul set di un film a luci rosse.

Una storia che sovverte i canoni dell'amore romantico. Un inaspettato omicidio avviene nella "Casa dell'Amore", uno studio di riprese pornografiche. Quando le attrici a lutto si accorgono di un indizio sconvolgente... Tutto si sovverte, anche le leggi dell'amore.

Per chi non la conoscesse, la Cena con … delitto proposta dall’associazione Insolitaguida Napoli, è un gioco spettacolo reso più piacevole grazie all’aggiunta di un tocco di coinvolgimento e “pazzaria”, perché è vero che lo scopo della serata sarà quello di risolvere un delitto ma è anche vero che due risate non fanno mai male.

Nel corso della serata, sarà servita ai tavoli una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.



Per prendere parte all'evento a numero chiuso (pochi posti a sedere) è necessario prenotare chiamando o whatsappando il 3500121224 oppure tramite il sito www.lazzarifelici.it