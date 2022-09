Degustazioni enogastronomiche sul Lago d'Averno per l'Equinozio d'Autunno

Prezzo non disponibile

Il 23 Settembre la Masseria Sardo saluta l'estate con un evento eno-gastronomico.

Con due cantine partner si offriranno degustazioni dell'ottimo vino Johnny Gambato e Voria di Porta del Vento in abbinamento panini con Porchetta homemade e alternative veg con le verdure di stagione dell' orto della masseria.

Durante l'equinozio, la Terra raggiunge quel punto dell'orbita chiamato Zenit, in cui i raggi del sole cadono perpendicolari, segnando la fine della stagione estiva. Una ricorrenza carica di suggestioni che in una terra così mistica e piena di storia diventa un'appuntamento imperdibile per stare assieme.



Modalità:

Ingresso libero

Dalle 18:30

Tramonto incredibile incluso nel prezzo

Info e prenotazioni:

336737647 (whatsapp)