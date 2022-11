Torna DeGusta: in piazza sapori e tipicità della tradizione

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

A Napoli torna l'appuntamento con DeGusta: sapori e tipicità delle tradizioni. Un’esplosione di sapori e bontà all’insegna dell’alta qualità.

Promossa dall’Associazione Eccellenza in Piazza, la kermesse - che si terrà dal 14 al 19 Novembre in Via Diaz (nei pressi della Stazione Metro Toledo) è una vera e propria full immersion nei prodotti tipici e nelle prelibatezze, un appuntamento napoletano alla scoperta di una variegata offerta di prodotti e tipicità del mediterraneo.

DeGusta è un percorso di eccellenze eclusive che coinvolge visitatori, curiosi e turisti con l'obiettivo di rafforzare l’immagine di Napoli e la contaminazione tra prodotti di altre regioni e i prodotti simbolo della Cultura Gastronomica Partenopea. Un appuntamento all’insegna del mangiar sano, della riscoperta delle produzioni dei nostri territori e delle tradizioni culturali e culinarie del mediterraneo.