Torna DeGusta: in piazza sapori e tipicità della tradizione

Si riparte dal Gusto e a Napoli torna l'appuntamento con Degusta: sapori e tipicità delle tradizioni. Un’esplosione di sapori e bontà all’insegna dell’alta qualità.

Promossa dall’Associazione Eccellenza in Piazza, la kermesse - che si terrà dal al 16 al 21 maggio in via Diaz (nei pressi della stazione metro Toledo) è una vera e propria full immersion nei prodotti tipici e nelle prelibatezze, un appuntamento napoletano alla scoperta di una variegata offerta di prodotti e tipicità del mediterraneo.

DeGUSTA è un percorso di eccellenze eclusive che coinvolge visitatori, curiosi e turisti con l'obiettivo di rafforzare l’immagine di Napoli e la contaminazione tra prodotti di altre regioni e i prodotti simbolo della Cultura Gastronomica Partenopea.