Degas: il ritorno a Napoli con la mostra-evento dell'anno. Per i lettori di NapoliToday biglietto super scontato

E' a Napoli che il grande maestro dell'Impressionismo Edgar Degas visse gran parte della sua giovinezza. E a Napoli restò legato per tutta la vita, tornando spesso, per le sue caratteristiche: la bellezza, il clima mite - così diverso da quello parigino - e l’allegria della gente. Un legame del cuore che viene adesso celebrato da una imperdibile mostra-evento che si inaugura proprio nel capoluogo partenopeo.

Degas il ritorno a Napoli

Prodotta da Navigare S.r.l. in collaborazione con il Comune di Napoli e Diffusione Cultura e curata da Vincenzo Sanfo, la mostra si tiene nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore, a pochi passi dal palazzo Pignatelli di Monteleone dove Degas soggiornò nel 1856. La particolarità dell’evento è proprio il racconto del rapporto del grande maestro con la città di Napoli che fu, con Parigi, la sua città del cuore.

L’esposizione raccoglie quasi 200 opere originali tra cui 34 fotografie: i monotipi di Maison Tellier e di Famille Cardinal, disegni, studi preparatori, litografie e xilografie, acqueforti, rarissime fotografie scattate da Degas, ma anche tre sue pregiate statuette di bronzo. In gran parte provengono da collezioni private, francesi e belghe, e molte sono quelle offerte per la prima volta in visione al pubblico.

L’allestimento prevede tre aree tematiche: il rapporto dell’artista con Napoli; i temi che più lo ispirarono, come ballerine, corse di cavalli, serate tra teatri, caffè-concerto e “Maison Close”; la vita sociale e le frequentazioni con altri artisti, tra i quali Toulouse-Lautrec, Giovanni Boldini, Edouard Manet, Domenico Morelli, Filippo Palizzi, Marcellin Desboutin, Giuseppe Canova, Jules Pascin, Pierre August Renoir e Pablo Picasso, presenti in mostra con alcune opere grafiche e dipinti

Alle opere originali saranno affiancate speciali proiezioni che intordurranno gli spettatori nella vita, personale e artistica, di Edgar Degas, come quella dedicata al ritratto del nonno paterno dell'artista, René Hilaire De Gas che risiedeva a Napoli.

Orari e costi

L'esposizione, dal 14 gennaio fino al 9 aprile 2023, è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 19.30 e sabato, domenica e festivi dalle ore 09.30 alle ore 20.30 (ultimo ingresso trenta minuti prima della chiusura). I bambini fino ai 5 anni non pagano l'ingresso alla mostra. Per gli adulti il biglietto

