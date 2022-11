De(ath)livery, black comedy in scena al Teatro Eduardo De Filippo

Cercamond Compagnia Teatrale presenta “De(ath)livery”, black comedy spietata ed irriverente che andrà in scena il 18 novembre alle ore 20:45 presso il Teatro Eduardo De Filippo di Arzano.

Lo spettacolo, già Selezione Ufficiale Premio Scenario 2021, si inserisce nella rassegna “Tracce Dinamiche” dedicata al teatro d’innovazione e organizzata da Piccola Città Teatro.

con

Andrea Cioffi, Sara Guardascione, Luigi Leone e Simone Mazzella

scene

Trisha Palma

costumi

Rosario Martone

musiche

Emanuele Pontoni

disegno luci

Andrea Savoia

assistente alla regia

Ilaria Fierro

drammaturgia e regia

Andrea Cioffi



In un appartamento in cui convivono tre coinquilini trentenni (una coppia di lavoratori precari e uno studente di medicina) è accaduto un “piccolo incidente”. Un rider ha portato la consegna sbagliata e, per una disgraziata concomitanza di cause, non ha mai lasciato l’abitazione.

In una serie di rewind, flashback e moviole, il nostro narratore-rider ci illustrerà come si sono svolti i fatti di quella sera: uno spaccato di una generazione, vittima della fretta, dell’odio social e dell’assenza di certezze, perennemente under-qualcosa, fomentata da una voce spettrale che continuamente ripete “io alla tua età avevo già...”, una voce che rimbomba come un perenne timer che segna l’inizio di una competizione.

Una commedia che coniuga classico e contemporaneo grazie ai ritmi serratissimi e alla figura del deus ex machina, incarnata, postmortem, dal servo/rider, che rompe la quarta parete rivolgendosi direttamente al pubblico, mentre i personaggi, a un suo cenno, si muovono avanti e indietro nel tempo e nello spazio.

Uno spettacolo, dunque, che non risparmia nessuno (più di un personaggio ci resterà secco) nella speranza che il pubblico, anche quello meno avvezzo al teatro, ritrovi sé stesso in una risata.

“...ridete di loro e non fate che si abbia a ridere di voi...” (C. Goldoni.).

INFO

promo valida per i primi prenotati €12,00

Prenota subito il tuo posto: 3292655295 / 3407754887

INFO

Facebook: https://fb.me/e/53xUEqjl1

Telefono: 3292655295 / 3407754887

Mail: cercamond.teatro@gmail.com

Costo biglietto: €20,00



BIOGRAFIA CERCAMOND

Il nucleo della compagnia Cercamond è costituito da Sara Guardascione (attrice, editor, diplomata al Teatro di Napoli) e Andrea Cioffi (attore, regista, drammaturgo, diplomato al Teatro di Genova).

Nel 2019 con l’egida de Il Demiurgo srls vincono il Premio Nuove sensibilità 2.0 (Teatro Pubblico Campano) con lo spettacolo S.A. Senso Artificiale che ha debuttato al Teatro Nuovo di Napoli, poi vincitore del Premio Fersen 2021 alla Drammaturgia e finalista del Premio Pubblicazioni 2021 (Teatro i di Milano); e il Premio Storie Interdette (Chille de la Balanza) con La pagella con cui sono poi nella triade dei finalisti del Premio Gener/Azioni 2020 (Ethnos Festival).

Nel 2021 fondano la compagnia Cercamond e sono vincitori di Portraits on stage con Like, love, like e semifinalisti al Roma Fringe Festival con lo spettacolo Raccontami Shakespeare e al Premio Scenario con lo spettacolo De(ath)livery.

Nel 2022 con il testo L'appartamento 2B sono vincitori del Mario Fratti Award 2022 a New York e del Premio Leo De Berardinis 2022 al Teatro Nazionale di Napoli.