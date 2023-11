"Come se niente fosse" un monologo di e con Davide Grillo il 24 novembre allo Scugnizzo Liberato.

Sinossi

Un’allerta meteo avverte la popolazione che è in arrivo nella penisola una gigantesca ondata di scetticismo, la perdita di senso che ne deriva si estende progressivamente a tutte le cose e minaccia di trascinare il paese nel caos, nella disillusione e lasciarlo privo di sensi. Il tutto proprio nel mezzo della pausa di riflessione di una giovane coppia ormai non più sicura del senso del loro stare insieme.



Come se niente fosse è un monologo comico sulla mancanza di senso, la fine delle cose, su questo nostro continuo senso di inadeguatezza e su quanto di tutto questo sia causato dal neoliberismo.

Note sul progetto.

Questo monologo nasce da due studi. Da un lato lo studio della letteratura fantastica che preferisco da Borges a Buzzati passando per Barhelme, dall’altra i miei studi universitari sull’esistenzialismo. Il tentativo era quello di raccontare, attraverso il fantastico, un certo tipo di inadeguatezza e di smarrimento mio e della mia generazione i nati tra gli anni ottanta e novanta. Scrivendo mi sono reso conto però che l’apparato teorico dell’esistenzialismo era necessario ma insufficiente a descrivere come ci si sente ora, mancava una parte sostanziale, sono cambiate delle cose ed è come se avessimo a che fare con un male di vivere del tutto nuovo, climatico e politico, forse il nostro è un male di vivere neoliberista. Per trovare questa parte mancante mi solo rivolto principalmente ai libri di Mark Fisher.



Bio breve

Davide Grillo vive e lavora a Roma come attore e autore, dopo la laurea in filosofia decide di continuare con le scelte sbagliate dedicandosi al teatro, il suo ultimo monologo è Come se niente fosse.