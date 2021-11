"David" in scena al Teatro Bellini

Dopo Io mai niente con nessuno avevo fatto e Immacolata Concezione -- spettacolo che quest'anno, a grande richiesta, tornerà al Piccolo Bellini -- finalmente in scena al Bellini l'ultimo lavoro di Vùcciria Teatro: David, una storia dalla forte valenza simbolica e dall'estetica raffinata che la compagnia ha presentato in prima assoluta nell'ambito del Napoli Teatro Festival 2020.

«Sangue mio! Fratello mio! Lo vedi? Finalmente mi vedi? Questa mia preghiera per te, tu per sempre la porterai con te, fino a quando di te non resterà solo un buco, un solco profondo che dal tuo cuore getterà via tutto il sangue. E per questo tu mi amerai all’infinito. E mai più questa nostra carne potrà dividerci e senza timore, io sarò in te. Come il mare che si specchia nei tuoi occhi. Senza paura ci ricorderemo della nostra promessa e di quando noi abbiamo unito il tempo. Perché io sono te. Perché tu, sei me. Vieni qua, fratello mio. Vieni da me. Stiamo nascendo un’altra volta, sangue mio. Come il mare che si specchia nei nostri occhi». È con queste parole che Joele Anastasi racconta la genesi di David, uno spettacolo che nasce dalla sua storia personale, attraversando un doppio piano espressivo. Il lavoro si configura in primo luogo come la rappresentazione ideale e artistica di un fratello, ma soprattutto è simbolo di una grande assenza. Attraverso le vicende di una famiglia che ha cristallizzato la presenza di un posto vuoto ad una tavola in un’ingombrante icona, David si converte in un rito che incarna un atto iconoclasta, liquefacendosi in materia.

drammaturgia e regia Joele Anastasi

con Joele Anastasi, Federica Carruba Toscano, Eugenio Papalia, Enrico Sortino

aiuto regia Giuseppe Cardaci, Enrico Sortino

set designer Giulio Villaggio

light-designer Martin Emanuel Palma

foto Dalila Romeo

video Giuseppe Cardaci

coreografia Fertango

scenotecnica Alovisi

uno spettacolo di Vuccirìa Teatro

Produzione Fondazione Teatro Di Napoli – Teatro Bellini

Orari spettacoli:

Dal 25 novembre al 5 dicembre 2021

feriali h. 20:30, sabato 27 novembre e mercoledì 1 dicembre h. 19:00, sabato 4 dicembre h. 20:30, domenica h. 18:00

Durata 80 minuti

Prezzi: a partire da 20€ - Under29 15€ migliore posto disponibile

IN FOTO: DAVID - ph. Dalila Romeo