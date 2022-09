David Bowie The Passenger by Andrew Kent: come avere il biglietto scontato per la mostra più attesa della stagione

Grande attesa a Napoli per l'anteprima nazionale di "David Bowie – The Passenger, by Andrew Kent", l'esposizione dedicata al Duca Bianco che propone non solo le eccezionali fotografie firmate dal fotografo statunitense Andrew Kent, che con Bowie ebbe un particolare rapporto di fiducia, ma anche documenti, cimeli, abiti, manifesti dei tour, provenienti dall’archivio di Kent e di collezionisti privati, e fedelissime ricostruzioni di ambienti. Il tutto completato da molteplici memorabilia e proiezioni che accompagnano il visitatore in un viaggio spettacolare ed immersivo all’interno di una delle parentesi più affascinanti della carriera di una delle più affascinanti icone della cultura popolare.

La mostra, che apre la nuova stagione autunnale dei grandi eventi a Napoli, si inaugura il prossimo 24 settembre al PAN - Palazzo delle Arti dove resterà fino al 29 gennaio 2023 (orari di visita: dal Lunedì al Venerdi: 10,00 - 15:00 - Weekend e Festivi: 10,00 - 20,00. Ultimo ingresso 30 minuti prima dell’orario di chiusura).

Per la visita alla mostra non occorre prenotazione

N.B.: il Voucher è valido per un singolo ingresso alla mostra