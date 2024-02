Dargen D'Amico in concerto a Napoli

Dargen D’Amico in gara alla 74ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Onda Alta”, torna in tour, per la prima volta nei grandi teatri, per presentare il suo nuovo progetto discografico “Ciao America” (Island Records) in uscita venerdì 2 febbraio.

Dopo il grande successo del tour precedente con “Nei sogni nessuno è monogamo”, che lo ha visto calcare i palchi più prestigiosi d’Italia Dargen D’Amico partirà dall’Auditorium Parco della Musica di Roma il 30 settembre, passando per Milano al Teatro Arcimboldi il 1 ottobre, il 9 ottobre al Teatro Dehon, per finire l’11 ottobre a Napoli Teatro Bolivar.

Sul palco insieme a lui i fidati musicisti e collaboratori Gianluigi Fazio, Edwyn Roberts, Tommaso Ruggeri e il polistrumentista Diego Maggi.

“CIAO AMERICA” è uno spaccato di questi giorni, una fotografia del mondo attuale, fatto di poche certezze, molti dubbi e contraddizioni dolorose. Il progetto è figlio del lavoro creativo che da sempre spinge DARGEN D’AMICO a scrivere parole sulla musica, nel tentativo di dare un ordine al vortice di pensieri della mente umana, affrontando spesso anche temi di attualità ma sempre con piglio ironico e riflessivo.

Biglietti disponibili su: ponderosa.it