Danza al Piccolo Bellini con "Favole senza fili + 1" ed "Aesthetica"

Al Piccolo Bellini arrivano due spettacoli di Danza.

Il 30 novembre appuntamento con Favole senza fili + 1

Spettacolo di danza, prosa e danza aerea adatto anche a ragazzi e bambini, liberamente ispirato a Favole al telefono di Gianni Rodari.

Cinque personaggi, ognuno incastrato nella propria storia – che nessuno racconta più - si incontrano sul palcoscenico. Sono inizialmente involucri stilizzati che si muovono soltanto per necessità: ripercorrono la loro storia in modo sempre identico, senza uno scopo. Senza uno sforzo fantastico è per loro impossibile intraprendere nuove strade e iniziare nuove avventure... hanno bisogno di lettori, hanno bisogno di pubblico, hanno bisogno di qualcuno che creda ancora in loro. Non fanno caso l’uno all’altro, vivono nei gesti assoluti della loro più intima essenza: il tratto di chi li ha scritti, immaginandoli. Ma scrivere e immaginare un personaggio significa restituirlo al mondo, raccontarlo in ogni orecchio, lasciare che gli altri si specchino nella loro storia e che si compia il piccolo miracolo della fantasia. Una favola, più favole fuse insieme che danno vita ad un viaggio immaginifico e fantastico.

La drammaturgia è di Martina di Matteo, mentre a firmare regia e coreografia è Marianna Moccia.

aiuto regia Sara Lupoli

performer Maria Anzivino, Chiara Barassi, Alessia di Maio, Valeri Nappi, Viola Russo

musiche Valerio Middione, Giuseppe di Taranto, Alfredo Pumilia

video e foto Sabrina Cirillo

costumi Dario Biancullo

produzione FUNA

con il sostegno di Teatri associati di Napoli, Art garage, Ex Asilo Filangieri

Orari spettacoli: h. 18:30 e 20:45

Durata 45 minuti

Prezzi: intero € 20 - ridotto € 18 - Under29 € 15

Dal 3 al 5 dicembre arriva Aesthetica - esercizio n° 2

A 7 anni da Aesthetica esercizio n. 1, Gennaro Cimmino presenta al Bellini Aesthetica - esercizio n° 2, la seconda tappa del suo lavoro di indagine tra lo sviluppo della tecnologia della comunicazione di massa e il mutamento della società. «Quando ho iniziato a pensare alla possibilità di mettere in scena uno spettacolo che tenesse conto dell’uso del corpo in questa contemporaneità, - racconta Gennaro Cimmino - subito ho pensato al suo rapporto con il web, soprattutto con i social network. Salta agli occhi che lo sviluppo della tecnologia nella comunicazione di massa ha cambiato il modo di sentire, di pensare, di incontrarsi e di amarsi».

Aesthetica esercizio n. 1 è stato selezionato dal Festival Kilowatt nel 2016 e da allora è andato in scena sui più importanti palcoscenici nazionali. All'estero, è stato invitato a Città Del Messico, a Tanzmesse Dusseldorf e al Fresh Fruits Festival di New York dove Cimmino, è stato insignito del premio come migliore regista.

ideazione e regia Gennaro Cimmino

coreografia Gennaro Cimmino e Gennaro Maione

produzione compagnia Körper

Orari spettacoli: venerdì e sabato h. 18:30, domenica h. 18:30

Durata 55 minuti

Prezzi: intero € 20 - ridotto € 18 - Under29 € 15