La Danza di ARB Al Maschio Angioino per il progetto "La Campania è"

Continuano gli appuntamenti della danza con il progetto La campania è che unisce festival, rassegne, residenze artistiche sparse in quaranta comuni della regione. A Napoli questa sera al maschio Angioino la compagnia ARB dance diretta da Annamaria Di Maio presenta un duplice spettacolo alle ore 21.00 . La coreografia di Roberta De Rosa mette in scena le complessità del cervello umano con Le persone dentro, un'opera tratta dal libro Una stanza piena di gente di Daniel Keyes e Billy Milligan, che torna dopo il debutto dello scorso 22 maggio presso il teatro civico14 durante la rassegna Off- call for contemporary experimental dance.

Dopo il Premio Napoli in Danza 2022, la coreografia di Antonio Colandrea arriva sul palco de il Castel Nuovo con i danzatori Flavio Altieri, Doriana Barbato, Paola Luceri, Giulia Miraglia, Francesco Russo, Eleonora Scotto Di Perta, Giada Tibaldi. El tiempo de l’alma racconta con le musiche di Astor Piazzolla le quattro stagioni più una, quella dell’anima. La pièce debutta per la prima volta a Monte di Procida durante il premio internazionale dedicato alla danza. Il maestro Colandrea ritorna nella sua terra madre con una creazione innovativa prodotta da ARB dance company. La compagnia, fondata nel 2009, oggi è riconosciuta culturalmente e artisticamente nel progetto di produzione ministeriale MIC (Ministero della Cultura). La collaborazione con diversi coreografi di fama nazionale e internazionale ha permesso la realizzazione di produzioni originali e innovative con debutti in tutta Italia e all’Estero.

<< La mia è una lunga carriera rivolta alla ricerca continua di nuovi stimoli e nuove conquiste – dice la direttrice Annamaria Di Maio - Se penso da dove sono partita, a quando ero giovanissima dopo aver terminato l’accademia, ricordo le prime relazione con un territorio, dove l’arte della danza faceva forse capolino solo a qualche evento legato al festival di Casertavecchia (Settembre al borgo). Oggi penso con orgoglio a dove ho portato me stessa e i miei danzatori, fiera del duro lavoro svolto grazie ad una scuola professionale dove si può studiare senza doversi spostare nei grandi centri culturali >>.

LE PERSONE DENTRO

ARB dance company

coreografia di Roberta De Rosa

Il cervello umano è l'oggetto più complesso dell'universo. Un individuo con personalità multipla può cambiare la struttura del suo corpo con il pensiero. E se non ci fosse limite a ciò che può diventare? È questo il prossimo stadio dell'evoluzione? (M. Night Shyamalan)

Le persone dentro

di e con Roberta De Rosa

da Una stanza piena di gente di Daniel Keyes e Billy Milligan

produzione ARB dance company

con il supporto di Mutamenti/Teatro Civico 14

musiche di West Dylan Thordson

elaborazione musicale Paky Di Maio

EL TIEMPO DE L'ALMA

Coreografia di Antonio Colandrea

Produzione ARB dance company

direzione artistica Annamaria Di Maro

danzano:

Flavio Altieri, Doriana Barbato, Paola Luceri, Giulia Miraglia, Francesco Russo, Eleonora Scotto Di Perta, Giada Tibaldi.

Assistenti alla coreografia

Marinella Casciello

Lina Di Gaetano

Costumi

Giuseppe Tramontano

Musica di Astro Piazzolla