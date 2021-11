'Danza Ancora' al Cilea: tra i protagonisti la giovanissima Assunta Grieco

Il 16 Novembre alle ore 18:00 presso il teatro Cilea di Napoli sarà presentato lo spettacolo di danza contemporanea e moderna “DANZA ANCORA”, organizzato dall’accademia Danzè di Casalnuovo di Napoli con la coreografa Margherita Marotta. Protagonista la tredicenne Assunta Grieco, che ballerà sulle note della canzone di Ivano Fossati portata alla luce anche dalla grande Mia Martini “La costruzione di un amore”.

Un piccolo grande passo verso i suoi sogni, che si realizzano: “Sono contentissima - dichiara Assunta Grieco - di questa grande opportunità di ballare in un teatro. Il palcoscenico per noi ballerini e il contatto con il pubblico sono il traguardo di tutti quei piccoli sacrifici che facciamo per renderci sempre più vicini alla perfezione, curando al massimo i dettagli e facendoci guidare dal cuore, dalle nostre emozioni che spero coinvolgano tutti”.

Assunta Grieco sulle sue pagine social invita sempre tutti i giovani a danzare, dando anche dei piccoli consigli alle giovanissime come lei che cercano di realizzare i loro desideri e tutto sempre con un sorriso meraviglioso con il quale la giovane ballerina incanta tutti i suoi fan.

“Mi sono innamorata della canzone - afferma Assunta Grieco - che, siccome cantata dalla splendida voce di Mia Martini, ho cercato di dare più emozione alla mia danza"