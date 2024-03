Daniele Ciniglio al Nuovo Sancarluccio con "La mia routine al Teatro"

Prezzo non disponibile

Ennesimo atteso appuntamento al Nuovo Teatro Sancarluccio, dove venerdì 8 marzo alle ore 21:00 arriva Daniele Ciniglio, protagonista dello spettacolo “La mia routine a teatro”.

Un altro lavoro dallo spirito moderno che, nel ribadire la linea seguita dalla direttrice artistica dello spazio di San Pasquale a Chiaia, Giuliana Tabacchini, vede il noto comico, famoso per le sue apparizioni tra teatro e web accanto a Paolo Caiazzo, giungere in un luogo teatrale che di storia da raccontare ne ha davvero tanta. «Sono Daniele Ciniglio - ha scritto il giovane artista nelle note del suo lavoro - ho 29 anni e "La Mia Routine, a teatro" è il mio nuovo spettacolo. È il riassunto dei miei primi trent'anni raccontati attraverso monologhi spensierati e riflessivi ma sempre uniti dalla stessa ironia. Perché non c'è niente di più bello che raccontare tutto, anche le disgrazie, col sorriso» .