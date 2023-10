I giorni del cobra: presentazione del romanzo di Daniela Merola

Venerdì 10 novembre 2023, alle ore 18.00, presso la Bilio-mediateca Ethos e Nomos, si terrà la presentazione del romanzo “I GIORNI DEL COBRA” di Daniela Merola – LFA Publisher.

Si tratta di un noir avvolgente, strisciante e soffocante, proprio come un cobra. Il Cobra uccide donne dopo averle violentate, ma non solo. Il Commissariato di Castellammare di Stabia, con a capo Giulia Cangiato, lotta contro il tempo per stanare il Killer. “Il Male” è al centro della vita di uno sconosciuto che agisce subdolo per colmare il suo desiderio di morte. Una Castellamare inedita dove si respira “Paura”. Una sola donna, dopo la violenza è stata risparmiata. Lei ha visto il viso del suo aggressore, ma non ricorda i tratti, o forse non li vuole ricordare? Un percorso tortuoso colmo si suspense e colpi di scena.

Una prima presentazione dell’ultimo lavoro di Daniela Merola dove non mancheranno le considerazioni filosofiche di Clementina Gily Reda, e quelle psicologiche di Maria Rosaria Riccio, attorno al concetto del “Male”. E poi, “Il Male” verrà rappresentato da Luciana Mastrangelo con la sua estemporanea artistica. Le letture saranno a cura di Giancarlo Lobasso, attore del Teatro De Poche. A condurre e moderare sarà la giornalista Laura Bufano.