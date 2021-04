Il giovane cantautore Damiano pubblica il nuovo singolo per la label napoletana AltoVolume

"New York” è un brano autobiografico scritto, composto e interpretato da Damiano e racconta di una surreale notte per le strade di Manhattan. Una notte di maggio, tra i palazzi, le luci e i suoni di una città straordinaria, vissuta intensamente da un diciottenne. Il testo della canzone è un flusso di coscienza vorticoso e sognante che modella una sensazione di euforia mista a nostalgia.



E' disponibile sulle piattaforme streaming "New York" il nuovo video-singolo di del giovane cantautore campano prodotto da AltoVolume con distribuzione Believe.



GUARDA IL VIDEO https://youtu.be/8fP7LocT-No



Damiano, classe 1998, è un cantautore e compositore polistrumentista. Giovanissimo inizia a studiare batteria ma contemporaneamente si avvicina al canto. Dopo aver calcato i palcoscenici nella sua Benevento partecipa a svariati concorsi nazionali e internazionali collezionando premi e riconoscimenti. Nel 2013 incide il brano “Il tuo universo”, scritto da Dardust e Andrea Amati, pubblicato dalla RTI/Sony Music. Contemporaneamente accumula altre esperienze live esibendosi in svariati club. Nel dicembre del 2018 pubblica il singolo “Zanzare” dando inizio a un percorso di cantautorato maturo e a un progetto musicale definito. Nella primavera del 2019 pubblica un nuovo singolo dal titolo “Gelsomino”.

Dal 2020 comincia la collaborazione con l'etichette Arealive/Graf/Musicaposse e nella primavera dello stesso anno esce il singolo “Magma”. A febbraio 2021 pubblica "Come mai", brano interamente autoprodotto, pubblicato da AltoVolume.

Ha partecipato a Sanremo Giovani 2021 proprio con il brano "New York" proponendo una produzione 'classica' più tipicamente cantautoriale, sia per i testi che per gli arrangiamenti, scritta da Damiano l’ultimo giorno di una vacanza studio a NYC.

La nuova produzione artistica di "New York" è stata affidata al producer e batterista napoletano Marco Caligiuri, componente del gruppo di produttori “The Collettivo” che vede Luca Caligiuri al basso, Gianluca Capurro e Raffaele Vitiello alle chitarre, e Roberto Porzio al piano. Il missaggio e il mastering sono stati affidati a Stefano Formato.

Il brano è stato registrato presso gli Snap Music Studio di Napoli.



"New York è pubblicato da AltoVolume, un marchio fondato dalle società Arealive, Graf e Musica Posse.

Tra le sue attività c'è lo scouting di giovani artisti, servizi di Management, Booking e Discografici che si fondano sulle esperienze decennali degli amministratori delle tre storiche società.