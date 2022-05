Dall'Anticaglia al Rione Sanità, tra sacro e profano

Partiremo da Piazza San Gaetano, l'antica agorà e poi foro di Neapolis, per raggiungere il decumano superiore, l'Anticaglia. Lì si trovavano, in epoca flavia, i teatri romani.

Attraverseremo, poi, Vico Limoncello (già Vico Spogliamorti), per arrivare alla Porta San Gennaro, e infine nel Borgo dei Vergini. Le opere di street art di Bosoletti, di Nafir e di altri artisti iraniani, il murales di Maradona e quello dedicato alle tradizioni napoletane di Antonio Cotecchia, Palazzo dello Spagnuolo e Palazzo Sanfelice, e tante altre particolarità napoletane vi aspettano in questo tour. Dopo la visita della chiesa di Santa Maria della Sanità, meglio conosciuta dai napoletani come la Chiesa di San Becienzo, o anche chiesa del Monacone, in onore di San Vincenzo Ferrer, scopriremo dove si trovano la "casa di Totò" e il vicolo della cultura.

POSTI LIMITATI

INFO E PRENOTAZIONI:

L'itinerario si svolgerà sabato 21 maggio alle ore 10, prenotazione obbligatoria entro giovedì 19 maggio alle ore 23.

La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti, nel rispetto delle norme anti-contagio.

Per prenotare, inviare un SMS o un whatsapp al numero 3492949722 oppure una mail all'indirizzo erika83e@gmail.com indicando numero di persone e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 15 euro a persona

Appuntamento in piazza San Gaetano, sabato 21 maggio alle ore 10.

Obbligatorio portare la mascherina.