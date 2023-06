Dalila Spagnolo presenta il nuovo album al Teatro ZTN di Napoli

Dalila Spagnolo, giovane cantautrice leccese, presenta sabato 3 giugno, al Teatro ZTN di Napoli il nuovo album con lo spettacolo LA FAME NELLE SCARPE - Concerto per Voce e Corpo.



Lo spettacolo lascia spazio ai brani di Fragile, album d’esordio dell’artista, e presenta il secondo progetto discografico, da cui prende il nome anche il progetto teatrale, appunto La fame nelle scarpe. Arricchito inoltre da monologhi, testi inediti recitati e danzati, scene suggestive e un emozionante incontro con il pubblico.



Dalila Spagnolo questa volta sceglie di farsi affiancare da un assoluto paladino dell’espressività corporea: Francesco Biasi, sensibile danzatore e ideatore di molti spettacoli a sfondo sociale. Insieme a loro, i musicisti completano una cornice dal suono fragile e al contempo potente, accompagnando tutti i processi che vengono a crearsi, che si sviluppano e arrivano a compimento durante lo spettacolo.



Il filo conduttore di “Concerto per Voce e Corpo” è un processo oscillatorio tra il riconoscere e avvertire il peso delle fragilità e delle solitudini ed il desiderio di ri-uscire che l’essere umano matura e utilizza per reinventarsi lungo tutta la vita.



90 minuti come fossero un pezzo di esistenza.



Riflessione, contemplazione, risoluzione. Queste sono le sensazioni che Dalila vuole suscitare nel pubblico che partecipa attivamente allo spettacolo: ascolto e partecipazione, quindi stasi e movimento.



Dalila e Francesco durante tutta la durata del concerto coinvolgono attivamente il pubblico, affinché esso si “scomodi” per andare dal vicino, si “scomodi” a guardarlo negli occhi, a parlargli. È importante per Dalila educare – nel senso etimologico del termine ex ducere, tirar fuori le emozioni sopite nelle persone che scelgono di assistere a questo spettacolo.



Un concerto ed uno spettacolo del tutto inedito scritto da Dalila Spagnolo, dai suoni intensi e le musiche arrangiate da L. Russo (in qualità di produttore artistico), N. Gambino, A. De Grisantis, A. Alemanno, i monologhi inediti scritti dalla stessa cantautrice, le intime e potenti performance di Francesco Biasi.