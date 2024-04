Dal Buio alla Luce: evento e mostra fotografica

“Dal buio alla luce” la mostra interattiva realizzata dalla Fondazione Cave Canem dedicata a giovani e cani abbandonati verrà inaugurata a Napoli nella Galleria Portacarrese di FOQUS, il prossimo giovedì 11 aprile 2024 ore 17:30



Un evento dedicato al progetto “Generazione 4C” realizzato dalla Fondazione Cave Canem per prevenire e contrastare la disoccupazione giovanile e il maltrattamento degli animali.



Un’esposizione di scatti in bianco e nero e a colori che raccontano rispettivamente le miserabili condizioni di cani vittime di maltrattamenti e costretti a vivere in canile e a seguire il ritrovato equilibrio e l’adozione.

Sempre attraverso le fotografie dei momenti più significativi verrà narrato il percorso di professionalizzazione dei giovani beneficiari del progetto.



Vi saranno poi due installazioni di “Arte interattiva” affinché i visitatori possano esprimere le proprie emozioni in modo immediato e spontaneo, contribuendo a tutti gli effetti alla creazione di un’opera d’arte.



La parte centrale dell’evento sarà dedicata a un panel di professioniste e professionisti impegnati nella tutela degli animali e nell’educazione delle nuove generazioni e alla proiezione, in anteprima, dei due video istituzionali che raccontano le attività.



Sei un'avvocata o un avvocato? partecipando al nostro evento puoi ricevere 20 crediti: l'evento è infatti accreditato all'Ordine degli Avvocati di Napoli



Prenota il tuo posto scrivendo una mail a info@fondazionecavecanem.org e comunicaci subito se hai esigenze alimentari particolari, così da poterti accogliere al meglio!