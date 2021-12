Dacia Maraini presenta a Napoli il suo “Alfabeto quotidiano”

Dacia Maraini si racconta per la prima volta in un ritratto intimo, personale, inedito. “Alfabeto quotidiano. Le parole di una vita” (collana La camera del fuoco, 128 pp., 13,50 euro), Dacia Maraini con Gioconda Marinelli, è un libro Marlin editore, casa editrice fondata da Tommaso e Sante Avagliano.

La presentazione a Napoli è in programma martedì 7 dicembre, alle 16,15, all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in via Monte di Dio n. 14, in collaborazione con l'associazione Eleonora Pimentel “La tela del Mediterraneo”, nel segno di uno scambio culturale trentennale fra l’Istituto e Maraini, più volte ospite del settecentesco Palazzo Serra di Cassano che vide la Rivoluzione partenopea ed è culla della cultura internazionale.

Dopo i saluti di Massimiliano Marotta, presidente dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, e dell’editore Sante Avagliano, intervengono Esther Basile, filosofa, poetessa e curatrice del Premio “L’Iguana – Anna Maria Ortese”, ideatrice del Festival della Letteratura e saggistica filosofica che giunge alla XV edizione e insignita di due Medaglie dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e la giornalista e scrittrice Tjuna Notarbartolo, che dirige il Premio letterario “Elsa Morante”, in un confronto con Dacia Maraini e Gioconda Marinelli.

Letture a cura dell’attrice e produttrice teatrale Ingrid Sansone e videoriprese a cura di Maria Rosaria Rubulotta.

Frutto di una lunga amicizia, questo testo raccoglie, attraverso 250 parole, un’ampia conversazione sui più svariati argomenti: da quelli quotidiani alle passioni e alle battaglie di sempre, presentati in ordine alfabetico.

In primo piano un confronto serrato fra la grande autrice e la giornalista e scrittrice Gioconda Marinelli in un libro appassionante. In rilievo, durante la presentazione, le parole semplici e profonde che animano il mondo variegato di una scrittrice di livello internazionale, tradotta in una ventina di Paesi.