Dacia Maraini a Napoli per presentare “Sguardo a Oriente” e “Alfabeto Quotidiano”

Ritorno in Italia per Dacia Marini dopo il tour degli Stati Uniti e la Laurea Honoris Causae ricevuta dall’Università di Chicago. La scrittrice sarà a Napoli presso la galleria Al Blu di Prussia nel cuore della città per presentare al pubblico e alla stampa le sue ultime due opere edite da Marlin Editore “Sguardo a Oriente” e “Alfabeto Quotidiano”, quest’ultimo realizzato insieme a Gioconda Marinelli che sarà anche lei presente. Insieme all’autrice interverranno i giornalisti Santa Di Salvo (Il Mattino) e Piero Antonio Toma (la Repubblica) con le letture dell'attrice Annamaria Ackermann.

Nella mattinata invece Dacia Maraini sarà la prima protagonista del nuovo progetto “Incontro con l’autore” a Frattamaggiore, durante il quale insieme a Gioconda Marinelli presenterà “Alfabeto quotidiano. Le parole di un vita”, libro pubblicato da Marlin Editore. La presentazione di “Alfabeto quotidiano” è solo il primo appuntamento del progetto “Incontro con l’autore”, iniziativa promossa a Frattamaggiore dall’istituto di Studi Atellani e sviluppatasi grazie a un accordo di collaborazione tra il Liceo Scientifico Carlo Miranda, Liceo Classico Francesco Durante, IPIA Michele Niglio, ISIS Gaetano Filangieri.

L’appuntamento del 10 novembre si terrà alle ore 11 a Frattamaggiore presso l’auditorium del Liceo Scientifico Miranda in via F. A. Giordano 91. Porteranno i saluti il sindaco dott. Marco Antonio del Prete, l’Assessore all’Istruzione arch. Luisa Tessitore, i quattro dirigenti scolastici e Rosa Bencivenga dell'Istituto di Studi Atellani. Il pubblico sarà composto da 120 alunni (30 per ciascun istituto) che dialogheranno con le due autrici con la moderazione di Imma Pezzullo, vicepresidente dell’Istituto di Studi Atellani. Ad entrambi gli eventi sarà presente l’editore Sante Avagliano.