Pizza Village 2023 Napoli: slacciate i bottoni, ma allacciate le cinture

Godersi la vita è il primo passo per vivere felici. E cosa rende più felici di mangiare una bella pizza napoletana fatta con tutti i crismi e secondo la tradizione?

Ecco, forse giusto qualcosa che con la pizza c’entra poco, ma che può dare, in alcuni casi, la stessa sensazione di... Wow!

Pensate, ad esempio, a quando salite a bordo di un'auto che sa ancora di nuovo e il sedile, comodo ed ergonomico, vi avvolge e, quando, allungando le gambe, capite che è l’auto fatta per voi e che ogni comfort è al posto giusto per regalarvi una sensazione di guida ideale. Anche questo fa parte del “vivere felici”, proprio come la pizza.

Il Dacia Extreme Tour continua al Pizza Village di Napoli

E' proprio per questo che, due elementi tanto distanti, automobili e pizza, si sono ritrovati per una volta sotto lo stesso cielo, quello del Pizza Village di Napoli. Qui, in occasione della manifestazione che riunisce eventi legati al gustoso mondo del cibo napoletano per eccellenza, sarà in scena anche Dacia Extreme, che sta girando l’Italia con il suo Dacia Extreme Tour.

Ma andiamo con ordine e vediamo innanzitutto cosa succederà al Pizza Village tra il 16 e il 25 giugno.

Pizza Village Live Edition 2023: Napoli chiama, i pizzaioli rispondono

È un’arte antica quella dell’impasto, della lievitazione e del condimento della pizza. Un’arte che trova, per l’11° anno consecutivo, la sua piena celebrazione al Pizza Village Live Edition 2023 di Napoli.

Ad attirare l’interesse dei palati più fini ci penserà, ad esempio, l’imperdibile 20° Campionato Mondiale del Pizzaiolo – Trofeo Caputo, che si terrà tra il 19 e il 21 giugno e che decreterà il nuovo detentore del titolo decisamente più ambito tra i pizzaioli di tutto il mondo.

A Casa Caputo si potranno poi intrattenere anche i non professionisti della pizza, visitatori grandi e piccini, che potranno mettere letteralmente le “mani in pasta” e impararne tutti i segreti.

E se da un lato ci sarà la pizza come vera protagonista dell’evento, impegnata a concedere fette di sé ai tanti momenti culturali, di svago o di approfondimento previsti, dall’altro il vero filo conduttore della kermesse sarà Napoli, con la sua storia e alcuni dei suoi protagonisti, che si alterneranno ai microfoni di Pizza Tales.

Al talk saranno ospitati ogni giorno invitati d’eccezione, personaggi del mondo della musica e dello spettacolo, per dialogare su tanti temi e argomenti interessanti. Ed è proprio qui che entra in gioco Dacia e la sua gamma Extreme.

Dacia Extreme, auto ufficiale del Pizza Village di Napoli

In qualità di vettore ufficiale della manifestazione, sarà infatti Dacia a trasportare gli ospiti di rilievo e a intrattenere tutti gli altri visitatori, distribuendo gadget brandizzati e organizzando emozionanti test drive.

Ma per rimanere aggiornati su tutte le iniziative del brand al Pizza Village, il modo più semplice è iscriversi alla newsletter dedicata. Una volta iscritti, non resterà che recarsi al Pizza Village Live Edition 2023 Napoli, tra il 16 e il 25 giugno e godersi il momento.

Qui, in 173.000 mq di spazi indoor e outdoor, tra un test drive e l’altro, si potranno ammirare i mastri pizzaioli all’opera e gustare letteralmente le pizze più buone del mondo.

A Milano e a Roma i prossimi appuntamenti del Dacia Extreme Tour

E se l’abbinamento pizza e automotive è, per voi, irresistibile, sappiate che gli appuntamenti di Dacia con il Pizza Village non si fermano a Napoli, perché il Dacia Extreme Tour riserva ancora delle sorprese nelle sue prossime tappe:

• Dal 6 al 10 settembre a Milano, al Pizza Village

• Dal 20 al 22 ottobre a Roma, al Maker Faire



Insomma, se la vostra intenzione è quella di abbuffarvi di pizza, slacciate pure il primo bottone dei calzoni, ma, mi raccomando, tenete ben allacciate le cinture, perché il viaggio di Dacia Extreme continua.