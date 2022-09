Cybersecurity, webinar gratuito con il prof. Romano della Federico II

Indirizzo non disponibile

Unioncamere Campania nell'ambito di un ciclo di seminari sull’importanza della Banda Ultra Larga dei servizi digitali e dell’innovazione in azienda nel quadro del “Progetto Infrastrutture”, organizza il prossimo 30 settembre alle ore 17.00 il Webinar gratuito "Elementi essenziali di Cyber security”.

Il tema della transizione digitale è uno dei pilastri del prossimo PNRR, tutta via se le grandi multinazionali sono preparate a difendere la sicurezza dei propri dati e dei propri flussi di valore nelle reti digitali, non è così per la miriade di piccole e medie imprese che rappresentano la fetta più ampia del PIL della nostra regione.

Le piccole e micro imprese che hanno o vogliono intraprendere la transizione digitale sentono l’esigenza di operare in totale sicurezza ed in occasione di questo seminario potranno approfondire con il prof. Simone Pietro Romano, tra i massimi esperti italiani del tema, le soluzioni concrete a tutela della propria attività e dei clienti raccontate con linguaggio semplice ed accessibile e mediante l’illustrazione di semplici e gratuiti strumenti on-line che possono dare immediatamente il senso della sicurezza informativa.

Il seminario è diretto a tutte le imprese in particolare alle imprese artigiane, del comparto del commercio e del settore turistico che vogliono operare sul web al riparo dai pericoli per vendere e offrire i propri servizi.

Il webinar è organizzato in partnership con il progetto PIDMed, il prototipo di Punto Impresa Digitale Mediterraneo promosso dalla Camera di Commercio di Salerno con l’Ateneo Napoletano all’interno del Piano Nazionale Transizione 4.0.

Il professore Simon Pietro Romano è docente di Network e Data Security presso il Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione dell’

Link di collegamento:

https://unioncamerecampania.webex.com/unioncamerecampania-it/j.php?MTID=m5f2bb92db2fdd3f32a9d10bf67cb51b0

Per informazioni:

Simone Sparano - Unioncamere Campania, Head of European Affairs and Brussels Office –

simone.sparano@cam.camcom.it + 32 477 174865