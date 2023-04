Torna #CUOREDINAPOLI: la VI edizione è un 'Atto d'Amore'

#CUOREDINAPOLI torna per la sua VI edizione a Napoli nel quartiere di Montesanto il 13 maggio 2023 in cui l’intera comunita? sara? coinvolta attivamente nella manifestazione e le strade accoglieranno esibizioni musicali - da cori gospel, esibizioni 'a cappella', murge e installazioni artistiche interattive.

#CUOREDINAPOLI è un progetto artistico relazionale e didattico ideato dalla Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

È un format, realizzato a Napoli in 5 diverse edizioni e con una sesta edizione che vedrà la sua conclusione nella primavera del 2023 nel quartiere di Montesanto. L’appuntamento previsto per l’evento finale, svolto in collaborazione con la Commissione Cultura e l'Assessorato al Turismo del Comune di Napoli, la Municipalità 2 del Comune di Napoli e alcune associazioni e privati che agiscono sul territorio, avrà luogo il 13 maggio 2023.



Nel dicembre del 2019 il quartiere di Montesanto ha accolto l'anteprima del progetto artistico #CUOREDINAPOLI, in occasione della quale è stato installato sulla stazione della facciata di Montesanto la scultura pulsante e luminosa CUORE. Tale azione avrebbe dovuto dare inizio alle VI edizione (2020), purtroppo rinviata a causa del diffondersi della pandemia COVID-19.

Il laboratorio di NTA ha oggi intenzione di riprendere il progetto, mantenendo una promessa fatta anni fa alla comunità di Montesanto: un ATTO D'AMORE che si riferisce alle azioni di cura e di amore verso noi stessi, il territorio e i suoi abitanti.

Il tema di questa nuova edizione, ATTO D'AMORE, è legato a un insieme di gesti virtuosi e consapevoli, una dichiarazione, una necessità di affermare l’amore per la città che sta vivendo un fermento crescente, un sentimento che si amplifica costantemente e diventa sorprendentemente concreto: una felicità collettiva che fa battere i cuori all’unisono, con la stessa forza che smuove onde e nuvole.

L'edizione #CUOREDINAPOLI 2023 verrà realizzata con la partecipazione del collettivo artistico DISINTEGRATI. Sostenitori attivi del territorio, favoriscono la creazione di una rete di collaborazioni tra artisti, rigenerazione e networking. La loro azione si condenserà in un'opera evento chiamata STAMM' SOTT' 'O CIELO, la cui prima edizione si è tenuta il 25 giugno 2022 nel parco ventaglieri del rione Montesanto. Un evento con installazioni interattive, esibizioni musicali, artisti di strada e mercatini.

Il territorio di Montesanto verra? assunto come campo di azione in cui realizzare una grande scultura antropologica relazionale. Lungo il percorso, che si compone e vive di relazioni, saranno posizionati dispositivi estetici acceleranti e installazioni interattive con cui il pubblico potra? partecipare all’immensa opera collettiva, diventando attore e spettatore al tempo stesso.