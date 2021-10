Gara di dolci e concerto di beneficenza: al via la Festa del Sacro Cuore di Gesù

Via agli eventi in onore del Sacro Cuore di Gesù a Mugnano. Si parte questa sera alle 19, nel teatro comunale di via Cesare Pavese II Traversa, con l’iniziativa “Cuore Dolce”, organizzata con la collaborazione della Confesercenti e dell’Aicast. Durante la manifestazione, che vede coinvolti tutti i pasticceri del territorio, saranno presentati una serie di dolci dedicati al Cuore di Gesù.

“Sono quattro i pasticceri in gara – spiega l’assessore al ramo Luisa Zincarelli – Alla fine della degustazione sarà premiato il dolce più buono e bello. Ricordo che a questo, come ad ogni altro evento, si potrà partecipare solo se in possesso del Green Pass così da tutelare la salute di tutti”. La serata continuerà con il concerto di beneficenza “Foks & Friends”. Il ricavato sarà donato all’associazione Abio, che si occupa di realizzare ludoteche nei reparti pediatrici degli ospedali. “Si torna finalmente a festeggiare il Sacro Cuore in presenza, sebbene con tutte le precauzioni del caso – sottolinea il sindaco Luigi Sarnataro - Non siamo ancora del tutto tornati alla normalità, ma abbiamo fortemente voluto organizzare almeno un calendario di festeggiamenti per dare un segnale di speranza e di ripartenza dopo un anno e mezzo di pandemia”.

Per l'intero programma dei festeggiamenti clicca qui

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...