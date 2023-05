Cuoncio Cuoncio: impariamo insieme a ridurre l’impatto ambientale

Councio Cuoncio è un’inziativa organizzata da Ve.Spe in collaborazione con Genuino Clandestino. Avrete la possibilità di conoscere e scambiare buone pratiche per ridurre l'impatto ambientale nella vita di tutti i giorni e vivere in modo più sostenibile. L'iniziativa si svolgerà il 21 maggio 2023, presso l'ex Scuola Media Statale Oreste Bordiga, via Argine 917/B, dalle ore 10 alle ore 18.

PROGRAMMAZIONE EVENTO:

10.00 - Apertura giardino e stands.

10.30 - "Seminiamo bombe (di semi)!", laboratorio per i bambini (tutte le età).

11.30 - "La pasta fresca, la facciamo e ce la mangiamo!", laboratorio per adulti.

12.30 - "Un albero per Tamba", piantumazione con Italiano senza confini odv di un albero commemorativo.

13.30 - "Sono buoni, almeno?! ", pranzo a base di prodotti locali, di stagione, cruelty e pesticides free (ricorda di portare piatto, posate e bicchiere, se ce l'hai).

15.00 - "Cura del bene comune e del verde urbano: il lavoro cooperativo, a contatto con la natura, in campagna ed in città", presentazione delle realtà organizzatrici - confronto - opinioni - informazioni - buone pratiche.

Genuino clandestino è una rete nazionale di produttrici e produttori formato da piccole realtà che propone una produzione del cibo con agricoltura naturale, una piccola distribuzione organizzata a km 0 e pratiche di mutuo aiuto tra produttori e consumatori.

Cibo sano, un lavoro agricolo dignitoso e ripagato in maniera giusta, la salvaguardia dell’ambiente e il minor impatto possibile delle attività umane sull’ecosistema sono le ragioni dietro la scelta di queste persone di non vendere i loro prodotti alla grande distribuzione e non praticare un’agricoltura intensiva.