Senz’ammore, il nuovo singolo di Rosario Miraggio feat. Clementino

Senza’Ammore è un brano pop dalle sonorità ritmiche ed orientali che trasmettono vibrazioni riportando la mente ad un’atmosfera estiva grazie ai dai toni caldi e vibranti di Rosario Miraggio che con la sua voce incontrando quella di Clementino, in questo featuring, ne esalta la potenza delle barre di Clementino.

Il brano è stato scritto con Kekko D’Alessio, Max D’Ambra e Clemente Maccaro.”Tu sei il dolore e io devo sentirti. Tu sei la ragione e io devo capirti.Mi fai volare senza vento. Mi fai cadere in braccio a niente. Ma tu sei l’acqua del mare dove io voglio affondare. Sei la faccia del cielo che io voglio guardare” queste alcune strofe del singolo che contengono l’essenza di questo amore intenso e passionale, un po’ masochista ma intrinseco di sentimento. Miraggio con questo brano ha saputo con maestria identificarsi nella musica contemporanea senza mai abbandonare il suo sound melodico che lo caratterizza riuscendo cosi a fondere con sonorità e arrangiamenti contemporanei la sua melodia che grazie alla sua voce riesce ad arrivare dritto al cuore delle persone.

Miraggio con questo brano non delude come sempre le aspettative anzi mette ancor di più in evidenza la sua capacità di coniugare tradizione e modernità, senza rinunciare alla propria identità artistica, come solo un figlio d’arte può fare: "Credo che la parola chiave sia compromesso, un equilibrio che va cercato nell’andare incontro a quello che “suona” oggi, senza tuttavia, snaturarsi, perdersi. La melodia è un po’ il nostro abito, quello che indossiamo e rispecchia la nostra personalità. La verità, come dico spesso nei concerti, vince sempre; le canzoni rispecchiano la mia personalità e non sforzo, canto come sento, come la mia anima mi suggerisce e non solo necessariamente in napoletano”.

Il singolo che farà parte del progetto discografico dell’artista previsto nel 2024 anticipa il grande concerto del 29 giugno a Napoli all’Arena Flegrea, un sold out annunciato, che aprirà ufficialmente il Tour estivo in tutte le piazze del sud Italia e non solo. Il golden Boy della canzone napoletana ora ha lasciato posto ad un uomo di talento capace con la sua musica di stare al passo coi tempi e di distinguersi sempre nel marasma musicale contemporaneo.