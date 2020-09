Ai Quartieri Spagnoli closing day di Prime Minister, la Scuola di politica per giovani donne

Doppio appuntamento il 19 settembre presso Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli, con Prime Minister - Scuola di politica per giovani donne. Dopo i successi riscossi a Favara e con la prima edizione nel capoluogo partenopeo, si terranno il closing-day e l’open-day di Prime Minister, progetto nato dalla collaborazione fra Movimenta e Farm Cultural Park.

La prima parte della giornata, dedicata al closing-day dell'edizione 2020, inizierà in contemporanea a Napoli e Favara alle 9 del mattino e vedrà le giovani studentesse - Primers - impegnate in un workshop elaborato dal collettivo Scostumat* a cui seguirà la consegna dei diplomi. Dalle ore 15.00, l’open-day sarà accessibile alle attuali e aspiranti Primers di tutta Italia in collegamento streaming. A dare il proprio contributo, Elena Piastra (Sindaca di Settimo Torinese), Giorgio Gori (Sindaco di Bergamo), Federico Pizzarotti (Sindaco di Parma), Alessandra Carbonaro (Parlamentare Commissione Cultura), Federica Gasbarro (Youth Climate Summit) e Giulia Parenti (Delegata Onu Giovanile).

Seguiranno dalle 16.30 in poi, le testimonianze locali ed i saluti finali aperti a tutte le studentesse interessate a saperne di più delle Scuola di Politica per Giovani Donne.

La prima edizione napoletana è iniziata lo scorso 22 febbraio, proprio presso Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli e ha visto la partecipazione di 20 giovani ragazze provenienti da diverse parti della Campania e non solo. Le lezioni, poi, sono proseguite in modalità FAD a causa della pandemia Covid-19, che però ha dato l'opportunità di riunire le classi di Napoli e Favara e lanciare Daily Prime, interviste quotidiane di mezzora su Instagram. Tra le testimonial che hanno portato il loro prezioso contributo le RebelArchitette, Federica Vinci, Isabella Borrelli, Giulia Tomasello, Erasmo Palazzotto ed Alessandra Sciurba.

Questa edizione è stata realizzata anche grazie al sostegno di alcuni sponsor, in particolare Global Thinking Foundation, Edizioni Olivares, Cambridge Assessment English Italia, Yamamay.

La prossima edizione invece avrà inizio il 24 ottobre, si concluderà nel mese di giugno 2021 e vedrà la partecipazione di 30 giovani Primers. Le lezioni saranno suddivise in due parti: un primo momento della lezione dedicato ai laboratori di empowerment dove le ragazze, in sinergia con il Team Prime Minister, potranno cimentarsi nella realizzazione di progetti politici e di cittadinanza attiva. Una seconda parte con testimonianze di “ROLE MODEL” ed esponenti del mondo politico, istituzionale, culturale, economico-industriale.

Un ritorno alle origini, dunque, quello del 19 settembre, proprio nel luogo dove tutto ebbe inizio con la prima lezione dell'edizione partenopea.

"Vogliamo ispirare le giovanissime, discutere con loro di democrazia e istituzioni, di giustizia, sviluppo sostenibile, vogliamo riflettere sulla potenza della cittadinanza attiva, così come sull'insensatezza di stereotipi di genere che ancora inchiodano le donne a ruoli secondari e sulla necessità, invece, di nuove leadership femminili. La nostra, insomma, è una sfida di genere e una sfida generazionale – apposta ci siamo rivolte a ragazze così giovani - che parte dal Sud.” Così Angela Laurenza, co-founder della Scuola e coordinatrice di PM Napoli.