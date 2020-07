Cinque escursioni a pochi passi da Napoli

Voglia di libertà, di evadere dal tran-tran cittadino, di una gita andata e ritorno magari in un'unica giornata? Nessun luogo merita come la nostra regione, con un'offerta di luoghi tutti da scoprire in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, con tragitti per andare in bici, sentieri per il trekking, percorsi a cavallo o a dorso di mulo o in canoa e vette da scalare. Senza dimenticare il buon cibo, tipico della nostra terra. Ecco quindi 5 posti imperdibili per "gita fuori porta", senza allontanarsi troppo da Napoli

1) Parco del Vesuvio

Vicinissimo alla città, consente di scoprire una natura lussureggiante, panorami mozzafiato, fauna e flora e, ovviamente, di lasciarsi sedurre dalla incomparabile bellezza del vulcano. Diversi gli agriturismi e le cantine.

2) Olevano sul Tusciano

A circa 1 ora e 15 minuti da Napoli si trova in un territorio tutto da ammirare fatto di colline, chiesette e rifugi di eremiti. Il paesaggio è meraviglioso, con la vallata attraversata dal fiume Tusciano. Molte e diverse le attività praticabili: cicloturismo, yoga, escursioni.

3) Monte Cervati

Poco più di 2 ore e mezza in auto per raggiungere una delle vette più alte della Campania, con i suoi 1899 metri fatti di panorama mozzafiato, sorgenti, rivoli d'acqua freschissima. Sulla vetta la Grotta della Madonna della Neve e una cappelletta.

4) la Valle delle orchidee - Sassano

In poco più di 1 ora e mezza da Napoli si raggiunge Sassano, uno degli accessi per la Valle delle orchidee, vero santuario per gli amanti del verde con oltre 180 orchidee selvatiche. Il periodo migliore per ammirarle va da marzo a maggio, ma alcune varietà fioriscono fino a luglio inoltrato e durante tutto l'anno si organizzano escursioni, manifestazioni e appuntamenti gastronomici

5) Parco del Matese - Letino

Nato dallo sbarramento artificiale del fiume Lete, il fiume dell'oblio degli antichi che si inabissa nel sottosuolo e forma la grotta carsica del Cauto, il fiume Letino offre a circa 1 ora e mezza da Napoli percorsi in canoa e kayak e tiro con l'arco.